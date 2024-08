Corinthians treina pênaltis antes de encarar o Red Bull Bragantino

Nesta terça-feira (20), o Corinthians encara o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto, o Timão levou a melhor por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate para avançar no torneio continental.

Apesar de contar com a vantagem a seu favor, o Corinthians está de olho na disputa de pênaltis. Para isso ocorrer, basta o Bragantino virar o confronto a seu favor e vencer na casa corintiana por um gol de diferença.

Sendo assim, o técnico Ramón Díaz aproveitou a véspera do confronto e, logo depois do último trabalho tático, treinou as cobranças de pênalti, pois quer evitar uma eliminação dentro de casa.

Vale citar, que recentemente, o Corinthians disputou pênaltis e teve êxito. Contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, vitória por 3 a 1.

Corinthians deve ter time misto

Enquanto a vida na Sul-Americana será resolvida nesta terça-feira, o Corinthians de Ramón Díaz pensa na sequência da temporada. A proximidade com a zona de rebaixamento preocupa e o time deve ir a campo com mudança na escalação.

Veja o provável Corinthians: Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Charles, Ryan e Matheus Bidu (Hugo); Rodrigo Garro (Wesley) e Igor Coronado; Giovane (Pedro Raul).

