Atlético x San Lorenzo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da vaga para as quartas da Libertadores, o Atlético vai enfrentar o San Lorenzo pelo jogo de volta das oitavas. Nesta terça-feira (20/8), as equipes entram em campo às 21h30, na Arena MRV. Se neste jogo os times voltarem a empatar, a decisão irá para os pênaltis. Quem vencer, avança para a próxima fase e vai enfrentar o vencedor do duelo entre Grêmio e Fluminense.

Na partida de ida, o San Lorenzo saiu na frente com gol de Alexis Cuello. Entretanto, no segundo tempo, Paulinho buscou o empate por 1 a 1 para equipe mineira e colocou ânimo ainda mais na disputa.

Como chega o Atlético

A expectativa, aliás, é de casa cheia na Arena MRV, com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Apesar das dificuldades no jogo de ida, o Galo deve manter a base do time que atuou na Argentina. Entretanto, Eduardo Vargas foi novidade no treino desta segunda e deve ficar como opção. Hulk, em fase de transição física, têm poucas chances de atuar.

O Atlético, aliás, faz campanha regular na atual edição. Em sua partida mais recente, o Galo ficou no empate com o Cuiabá, na Arena MRV. Com este resultado, o clube mineiro, afinal, chegou ao terceiro empate consecutivo.

Como chega o San Lorenzo

O San Lorenzo, inclusive, vive período de instabilidade e não vence há praticamente um mês. São 6 jogos com 3 derrotas e 3 empates. Em sua partida mais recente, o clube argentino, aliás, perdeu para o Boca Juniors por 3 a 2, pela 11ª rodada do campeonato argentino.

Malcom Braida é desfalque certo devido a uma lesão. Por outro lado, o zagueiro Johan Romaña, que cumpriu suspensão no jogo de ida, volta a estar à disposição da comissão técnica argentina.

ATLÉTICO x SAN LORENZO

Oitavas de final da Libertadores – Jogo de volta

Data-Hora: 20/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Paramount+

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Battaglia, Alonso e Guilherme Arana: Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Bernard; Deyverson (Vargas) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

SAN LORENZO: Altamirano; Arias, Luján, Campi, Báez; Trippichio, Irala, Remedi, Reali, Leguizamón; Cuello. Técnico: Leandro Romagnoli

Árbitro: Felipe González (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

