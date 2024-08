Diante do Bragantino, Corinthians tenta quebrar jejum em casa

Corinthians não venceu nos últimos quatro jogos dentro do seu estádio - (crédito: Foto: Evander Portilho/Agencia Corinthians)

Nesta terça-feira (20), o Corinthians encara o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, o time comandado por Ramón Díaz levou a melhor por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para avançar no torneio continental.

Apesar de contar com a vantagem do agregado a seu favor, o Corinthians vai tentar quebrar uma seca de vitórias dentro do seu estádio, que dura quatro compromissos.

Conhecido por sua força na Neo Química Arena, o Timão não coleciona bons resultados perante a Fiel Torcida. Só para exemplificar, desde a chegada de Ramón Díaz, a equipe venceu na estreia e, na sequência emplacou quatro empates seguidos.

O desempenho abaixo do esperado deixa o time em situação delicada no Campeonato Brasileiro, onde aparece na zona de rebaixamento, o que faz aumentar a pressão em cima do elenco e comissão técnica.

Vale citar, que um dos empates do Alvinegro ocorreu diante do Juventude. Na ocasião, a equipe jogou com dois atletas a mais ao longo da etapa inicial e não conseguiu vencer.

