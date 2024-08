Atlético vence o San Lorenzo e enfrenta o Fluminense nas quartas da Libertadores

Em um jogo difícil e muito disputado, o Atlético-MG garantiu a classificação para as quartas da Libertadores pelo alto. Assim, com gol de Battaglia, de cabeça, o Galo bateu o San Lorenzo por 1 a 0, na Arena MRV, e avançou no torneio continental. Na próxima fase, os comandados de Gabriel Milito encaram o Fluminense, que eliminou o Grêmio, nos pênaltis, no Maracanã.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira encara justamente o Tricolor de Laranjeiras. Dessa forma, o confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão. No dia seguinte, o San Lorenzo mede forças com o Talleres, às 14h30, no Pedro Bidegain, pelo Argentino.

Susto inicial

No primeiro minuto de jogo, Irala recebeu na entrada da área e bateu fraco. No entanto, Everson escorregou e teve que defender em dois tempos. A primeira chegada do Galo foi com Zaracho, que tentou um chapéu na entrada da área, porém a defesa protegeu e facilitou a saída de Gastón Gómez.

Atenção total

O arqueiro do San Lorenzo, por sinal, teve outra saída providencial para evitar com que a bola chegasse à sua meta e levasse perigo. Após cruzamento de Alonso, o goleiro deu um soco para retirar a bola da área. Irala, por sua vez, acertou uma bola perigosa na esquerda, com o peito de pé, mas mandou para fora.

Acerta o poste

Pouco participativo no primeiro tempo, Paulinho carregou a bola e arriscou, de direita, da intermediária, porém mandou longe. Na sequência, Leguizamón limpou a defesa na ponta direita e emendou uma balaço, que acertou o travessão de Everson.

O Atlético ainda teve a chance de abrir o placar, aos 43. Nesse sentido, Zaracho cobrou escanteio para Alonso, que só teve o trabalho de escorar para Deyverson. O atacante, entretanto, errou a cabeçada e mandou para fora.

Visitantes perigosos

Na volta do intervalo, a equipe argentina voltou a levar perigo, quando Cuello recebeu na área e girou sobre o marcador. Na hora da finalização, Battaglia salvou e afastou para escanteio. Em outra boa chegada, Irala deu um presente para Cuello, que entrou na área, entretanto parou em Everson.

Galo bica

Mesmo não tendo uma grande atuação, o Atlético foi certeiro pelo alto. Gustavo Scarpa cobrou escanteio na cabeça de Battaglia, que estufou a rede para a loucura da torcida. Logo depois do tento, Paulinho surgiu na área e finalizou para boa defesa de Gastón Gómez. O goleiro apareceu bem após escanteio de Bernard e voltou a salvar a equipe argentina.

Gás de Pimenta

O árbitro Felipe González, do Chile, teve que paralisar a partida, pois a polícia teve que utilizar gás de pimenta para conter os torcedores do San Lorenzo. Como a Arena MRV é fechada, o gás afetou até os próprios jogadores em campo.

No reinício, Scarpa levou perigo de fora da área, enquanto o time argentino não incomodou, mesmo com todo esforço para tentar chegar ao empate. Por fim, Paulinho ainda teve a chance de ampliar o placar, contudo mandou pelo alto, longe do gol.

ATLÉTICO 1 x 0 SAN LORENZO

Oitavas de final da Libertadores – Jogo de volta

Data-Hora: 20/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Battaglia 19’/2ºT (1-0)

ATLÉTICO: Everson; Bruno Fuchs (Saravia 26’/2ºT), Battaglia, Júnior Alonso; Gustavo Scarpa (Lyanco 49’/2ºT), Otávio (Fausto Vera 9’/2ºT), Alan Franco, Zaracho (Bernard – intervalo) e Guilherme Arana; Paulinho e Deyverson (Vargas – intervalo). Técnico: Gabriel Milito.

SAN LORENZO: Gastón Gómez; Arias, Romaña, Campi, Báez (Buera 49’/2ºT); Trippichio (Nahuel Barrios 32’/2ºT), Irala (Bustos 49’/2ºT), Santiago Sosa (Blanco 26′; Reali, Leguizamón (Vombergar 32’/2ºT); Cuello. Técnico: Leandro Romagnoli)

Árbitro: Felipe González (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartões Amarelos: Alan Franco, Gustavo Scarpa e Otávio (CAM) / Báez, Campi e Trippichio (SLO)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.