Artur Jorge vibra com vaga e liga sinal de alerta por apagão

Na noite da última quarta-feira (21), o Botafogo sofreu, mas conseguiu empatar por 2 a 2 com o Palmeiras e avançou na Libertadores da América. Apesar de abrir dois gols de vantagem, o time de Artur Jorge mostrou fragilidade na reta final do confronto e flertou com uma disputa de pênaltis.

Na coletiva de imprensa, o treinador botafoguense analisou o desempenho da sua equipe, lamentou não ter vencido os dois jogos e, de quebra, ligou o sinal de alerta para a falta de atenção dos comandados.

“Tínhamos um rival de grande qualidade, como essa parte final demonstra o espírito dessa equipe. Nos dois jogos, fomos superiores. Não só em casa, mas aqui também. Fizemos uma primeira parte muito boa, muito solida. Na segunda fomos eficazes no que criamos e tivemos oportunidade de fazer mais gols. E esses últimos cinco minutos loucos, que nos tiraram a possibilidade de vencer as duas partidas, que era o que queríamos. Ainda aborrecidos, porque vínhamos para ganhar e era isso que queríamos. Fomos capazes de conservar o empate, que nos permitiu seguir na competição como queríamos”, afirmou, antes de completar:

“Cobramos uns aos outros porque temos exigência máxima. Não pode acontecer isso. Temos que nos cobrar. Eu, enquanto treinador, (me pergunto) o que fiz de errado para que isso acontecesse”.

Com a vida na Libertadores resolvida, o Botafogo de Artur Jorge aguarda o vencedor entre São Paulo e Nacional para ver quem será o próximo adversário nas quartas de final.

Enquanto isso, o Glorioso foca no Campeonato Brasileiro. No domingo (25), o adversário é o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do torneio nacional.

