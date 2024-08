Atlético atinge metas estabelecidas pela diretoria em 2024

O Atlético garantiu sua classificação para as quartas de final da Libertadores, onde enfrentará o Fluminense, atual campeão da competição. Fora de campo, o clube também saiu vitorioso, recebendo uma premiação de R$ 8,55 milhões.

O Galo, aliás, está na competição desde a fase de grupos, acumulando até o momento cerca de R$ 38,15 milhões, com a possibilidade de ultrapassar os R$ 150 milhões ao longo da competição continental.

Veja mais: Paulinho é liberado e vai para o duelo entre Atlético e Fluminense

No início da atual temporada, a diretoria do Atlético estabeleceu como meta chegar às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. No torneio nacional, a equipe de Gabriel Militão enfrentará o São Paulo, outro atual campeão, na fase de quartas de final. Entretanto, no Brasileirão, o Atlético é o oitavo colocado, portanto, somando 30 pontos em 21 jogos disputados na competição.

Premiações do Atlético na Libertadores de 2024

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,66 milhão) por vitória – garantido

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões) – garantido

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,55 milhões) – garantido

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,6 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões)

Campeão: US$ 23 milhões (R$ 115,7 milhões)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.