Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Corinthians medem forças neste domingo (25), às 16h, na Arena Castelão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici é o vice-líder, com 45 pontos e pode assumir a liderança da competição caso vença sua partida e o Botafogo tropece em seu compromisso. Já o Timão é o 17° colocado, com 22 pontos e abre a zona de rebaixamento, precisando dos três pontos para sair da incômoda área do descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Início de maratona entre Fortaleza x Corinthians

Além da partida deste domingo, Fortaleza e Corinthians ainda vão se enfrentar mais duas vezes na temporada. Afinal, os times brigam por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.

Como chega o Fortaleza

O Leão briga pela liderança da competição e teve duelo difícil no meio da semana, contra o Rosario Central, quando se classificou para as quartas da Copa Sul-Americana. Contudo, não sinaliza que terá mudanças. Calebe, Marinho e Rossetto são desfalques por conta de lesão. Além disso, Titi cumpre suspensão. Mesmo assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve mandar a campo seu ataque titular, além do que tem de melhor à disposição, sem poupar ninguém. Assim, deixa claro que o objetivo é a liderança.

Como chega o Corinthians

Pelo outro lado, o Corinthians deve ter novidades contra o Fortaleza. Afinal, Raniele, Yuri Alberto, Romero e Talles Magno devem estar na lista de relacionados. Os quatro trabalharam normalmente e viajam com a equipe para o duelo. O Timão soma 22 pontos, não vence há cinco partidas na competição e luta para sair da zona de rebaixamento. Em contrapartida, o atacante Wesley está acertando sua saída para o Al-Nassr, da Arábia Saudita e não vai com a delegação para o Ceará.

FORTALEZA X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 25/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Britez, Kuscevic, Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes, Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Raniele (Ryan), Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Romero (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Felipe Fernandes De Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

