Mano explica mudanças e exalta comprometimento do Fluminense

A ousadia de Mano Menezes compensou. O Fluminense venceu o Atlético por 2 a 0, neste sábado (24), no Mineirão, pela 24ª rodada, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. A vitória, no entanto, começou a ser construída na mudança de esquema imposta pelo treinador. Pela primeira vez sob o seu comando, o Tricolor entrou em campo com três zagueiros. E deu certo.

ATUAÇÕES DO FLUMINENSE!

Desde o início do jogo, o Fluminense conseguiu anular as ações do Atlético por dentro e explorou os espaços nos contra-ataques. Dessa forma, conseguiu marcar com Kevin Serna e Jhon Arias. No lance do primeiro gol, inclusive, o time tricolor recupera uma bola pelo meio e arma o contra-ataque que terminou com o gol do camisa 90.

“A equipe se comportou muito bem. A escolha foi colocar o Thiago (Santos) como um lateral marcador, para que tivéssemos a possibilidade de encaixar contra o Atlético, que também faz linha de 3 para construir. A partir dessa situação de conseguir igualar, criar oportunidades como conseguimos”, explicou o treinador do Fluminense.

“Não só fizemos os dois gols, mas já tínhamos tido oportunidades antes, tivemos depois. Muito feliz com tudo. É muito difícil repetirmos uma intensidade de jogo e de comportamento tão perto de terça-feira (classificação contra o Grêmio) quanto conseguimos fazer. A equipe se comportou bem, entendeu a maneira de jogar. Acho que é daí pra frente”, completou. Libertadores deu ânimo A classificação às quartas de final da Libertadores serviu de combustível para o Fluminense levantar o ânimo. Dessa forma, o time tricolor manteve a pegada diante do Atlético e confirmou a boa fase na temporada. O técnico Mano Menezes, inclusive, revelou a cobrança para a equipe não abaixar a guarda. “Trabalhamos dois dias batendo na tecla para não relaxar. E não podemos relaxar ainda, temos que continuar na semana que vem porque temos o São Paulo, um grande adversário, na nossa casa. O que eu penso que ajudou muito foi o resultado de terça. Você vai se afirmando, ganhando confiança, acreditando mais nas ideias e as defende com mais vigor, comprometimento. Estamos nesse estágio”, finalizou. Com a vitória, o Fluminense deixou a zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 16º lugar com 24 pontos. Dessa forma, para permanecer do lado de fora terá que torcer por tropeços de Vitória e Corinthians. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo somente no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

