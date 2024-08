Abel tenta usar ‘desabafo’ para blindar ainda mais elenco do Palmeiras

“2020 quem foi o grande rival do Palmeiras? Santos. 2021? Flamengo. 2022? Atlético-MG. E o Palmeiras lá. 2023? Botafogo. Se não for para ganhar não estou aqui para nada. Vou repetir o que falei para os meus jogadores: “se eu passar um ano sem título, eu saio”. E seria demais ser demitido por uma mulher, porque nunca fui. O sorteio pode ser bom e ruim. Calhou de no mesmo mês cair dois grandes, em um mês complicado. Nós vamos continuar lá, lutando. Nunca prometi título, dando o melhor de mim. Agradeço muito o carinho do torcedor comigo”, completou o treinador.

Desabafo de Abel não é novidade

Contudo, a forma ”explosiva” de Abel falar após uma eliminação, já não é surpresa para o palmeirense. Afinal, o treinador costuma reclamar diversas vezes do calendário, dos problemas no elenco, sequências complicadas. Mas o fato é que o português usa suas reclamações como forma de combustível.

Aliás, Abel já usou a estratégia do ”contra tudo e contra todos” mais de uma vez. As vezes dá certo, as vezes dá errado. Mas o certo é que o treinador costuma usar desta artimanha para unir o grupo. E a estratégia pode ser utilizada novamente para conquistar um tricampeonato brasileiro.

“Não é diferente de uma família, tem que se resolver problemas. Não estamos na nossa máxima, e isso acontece com jogador e treinador. Além do físico e do emocional, tem as lesões e ainda temos que louvar e entender o que valorizar e o que deixar para trás”, finalizou Abel.

