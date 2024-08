Presidente do Santos sai em defesa de Carille e elenco: ‘Corrigir falhas’

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, saiu em defesa do técnico Fábio Carille e do trabalho feito nesta temporada. Neste domingo (25), o mandatário publicou uma mensagem em suas redes sociais minimizando o momento do Peixe e ressaltando que isso já ocorreu anteriormente, mas que o clube encerrou o primeiro turno da Série B na liderança.

Além disso, Marcelo Teixeira disse que o Santos precisa corrigir as falhas e que o grande objetivo é voltar para a Série A. Por fim, o mandatário também avisou que a passagem pela Série B deve ser esquecida da memória dos torcedores.

“Oscilar na competição já aconteceu em alguns jogos, mas acabamos na liderança provisória no primeiro turno. Ocorre novamente neste início de returno. O importante é corrigir falhas para alcançar o objetivo deste Brasileiro de 2024, que não será lembrado por grandes espetáculos, ao contrário, deverá ser esquecido para nunca mais o Santos FC voltar a disputar essa divisão no país”, escreveu Marcelo Teixeira.

Santos sofre com pressão em momento crucial na Série B

As palavras de Marcelo Teixeira chegam em um momento de muita pressão no Santos. Afinal, a equipe não sabe o que é vencer há três partidas. Além disso, existe uma mobilização dos torcedores por uma saída de Fábio Carille, que segue com respaldo da diretoria.

Nesta segunda-feira (26) houve uma reunião entre a diretoria e o elenco. Nela, Marcelo Teixeira reforçou o apoio e alinhamento com o trabalho que vem sendo desenvolvido nesta temporada. Aliás, após o empate sem gols com o Amazonas, no último sábado (24), a equipe deixou a Vila Viva Sorte sob fortes vaias.

“Não é a primeira vez. Afinal, contra o Avaí aconteceu também. Recentemente tivemos uma invasão no CT do Palmeiras. Se a torcida do Palmeiras está insatisfeita com tudo o que ganhou nos últimos anos, imagina a do Santos? Que caiu e vem sofrendo. É emoção, paixão. E nós aqui dentro temos que ser razão. Seguir trabalhando, olhando para frente. Motivar. Deixar claro o que precisa ser feito”, disse Carille, após a partida.

