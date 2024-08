Palmeiras se afasta e vê acerto com Gabigol mais distante

A novela Palmeiras e Gabigol pode não ter um final feliz. Isso porque o Verdão não tem mais conversas com o atacante e vê o jogador cada dia mais distante da Academia de Futebol. Aliás, o Alviverde enviou em julho, um pré-contrato com todos os termos: salário, luvas, tempo de vínculo. Contudo, nunca recebeu uma resposta.

O pré-contrato, inclusive, além de não ter sido assinado, também não é mais discutido, e uma contraproposta nunca foi enviada ao Palmeiras. Assim, o clube paulista decidiu se afastar nas negociações. Buscando um centroavante para 2025, o Verdão não quer esperar Gabigol se decidir e já muda o foco atrás de um novo nome para o ataque em 2025.

Ídolo do Flamengo, Gabigol discutiu termos para renovar contrato, mas ainda não chegou a um acordo. Ele reclamou da diretoria rubro-negra e já deixou escapar que “vai embora em dezembro”, quando termina seu vínculo. O Palmeiras, por sua vez, se interessou no centroavante e viu o artilheiro como a ”cereja do bolo” para a equipe na próxima temporada, quando o Verdão vai disputar o novo Mundial de Clubes.

Contudo, a falta de resposta de Gabigol incomodou o Palmeiras, que decidiu se afastar do negócio. Um possível acordo ainda não está descartado. Se o atacante realmente não renovar com o Flamengo e deixar o Rio de Janeiro, o Verdão pode tentar uma nova investida. O certo é que, neste momento, o ídolo da Gávea está mais distante da Academia de Futebol alviverde.

