São Paulo faz oferta por volante argentino

O São Paulo abriu conversas e tenta a contratação do volante Santiago Colombatto, do Real Oviedo, da Espanha. O jogador pertence ao León, do México, mas está emprestado ao clube espanhol. O Tricolor fez uma proposta de empréstimo por um ano e agora aguarda a resposta para avançar nas negociações. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.

Aliás, o São Paulo recebeu sinal verde do staff do jogador para avançar nas conversas, e a diretoria se mostra confiante. Contudo, as negociações não devem ser nada fáceis.

Isso porque Santiago Colombatto foi um dos destaques do Real Oviedo na temporada passada. Ele atuou como titular todos os 37 jogos pela equipe na Segunda Divisão do Campeonato Espanhol e se tornou peça crucial da equipe. Assim, conseguir uma liberação do atleta não deve ser fácil.

Além disso, Real Oviedo e León, clube que detém os direitos econômicos do volante, pertencem ao mesmo grupo. Assim, caso seja de desejo do clube espanhol, há uma grande chance de Santiago Colombatto permanecer na Europa.

Nesta janela, o Tricolor Paulista já anunciou dois reforços para o elenco de Luis Zubeldía: o volante Marcos Antônio e o zagueiro Ruan Tressoldi. O desejo é a chegada de mais um jogador no meio de campo e de um lateral-esquerdo. Santiago Colombatto chegaria para ajudar um setor que ficou muito desfalcado após as lesões de Pablo Maia e Alisson.

