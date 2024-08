Vasco x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Apenas três dias depois de entrarem em campo para um jogo quente em São Januário, Vasco e Athletico voltam a se enfrentar no estádio, nesta quinta-feira (29), mas, desta vez, pela Copa do Brasil. A partida, programada para 20h (de Brasília), dá início à disputa por uma vaga na semifinal da competição.

Campeão em 2011, o Cruz-Maltino sonha com o bicampeonato após despachar Marcílio Dias-SC, Água Santa-SP, Fortaleza e Atlético-GO. Por sua vez, o Furacão – vencedor em 2019 – estreou duas fases depois, visto que era um dos times brasileiros na Libertadores. Assim, o clube paranaense deixou Ypiranga-RS e Red Bull Bragantino, respectivamente, pelo caminho.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo Prime Video.

Como chega o Vasco

Após o jogaço da última segunda-feira (26), em São Januário, o Vasco volta ao seu Caldeirão, onde está invencível na Copa do Brasil. Afinal, foi em seu estádio que avançou nas últimas três fases, sendo duas delas nos pênaltis.

Assim, o time chega com moral para voltar a enfrentar o Athletico, já que ganhou na segunda por 2 a 1, de virada, com grande festa da torcida. Para este jogo, são dois desfalques de peso. O lateral-direito Paulo Henrique, suspenso, deve dar lugar a Puma Rodríguez. No ataque, David ainda não está 100% após um quadro de celulite facial, provavelmente sendo substituído novamente por Emerson Rodríguez, autor de um dos gols no referido jogo.

O zagueiro João Victor, por sua vez, apresentou dores na coxa e é dúvida para o confronto. Philippe Coutinho, ainda se recuperando da Covid-19, não deve constar entre os relacionados. Já o mais recente reforço, Jean David, está regularizado e pode, assim, ir a campo. Ele e Rayan lutam pela vaga de Adson, que deve desfalcar o Vasco até o fim de 2024.

Como chega o Athletico

O Athletico vem de maneira irregular para este confronto contra o Vasco. Perdeu dois de seus últimos três compromissos na temporada (por todas as competições) e tem os pesados desfalques de Fernandinho e Pablo, com lesões musculares.



Por outro lado, recebe reforços caseiros. Afinal, o zagueiro Gamarra e o meia Bruno Zapelli cumpriram suspensão automática exatamente contra o Vasco e podem voltar ao time titular. Já o meio-campista Praxedes, que estreou justamente contra o ex-clube, na segunda, não pode jogar por já ter defendido o time carioca pela Copa do Brasil.

VASCO x ATHLETICO

Quartas de final da Copa do Brasil – jogo de ida

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 29/8/2024 (segunda), às 20h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Puma, João Victor (Léo), Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Rayan (Jean Meneses), Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

ATHLETICO: Léo Linck; Thiago Heleno, Kaique Rocha e Lucas Esquivel; Erick, Gabriel, João Cruz e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

