Partida entre Juventude x Corinthians é interrompida por falta de luz

Nesta quinta-feira (29), Juventude e Corinthians abrem a série eliminatória das quartas de final da Copa do Brasil no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na reta final do primeiro tempo, a luz do estádio caiu e interrompeu o confronto.

Sem condições de jogo, o árbitro deu um prazo de 30 minutos para reestabelecer e, caso não seja suficiente, o período será renovado por mais meia hora.

Enquanto as luzes não voltam no Alfredo Jaconi, os dois times permanecem no gramado e tentam ajustar o posicionamento em campo. No momento da pausa, o Juventude era melhor e havia perdido duas oportunidades claras para abrir o marcador.

De acordo com as informações do canal SporTV, Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, pediu o fim do primeiro tempo e sugeriu que o segundo tempo fosse jogado por mais tempo. Porém, a arbitragem recusou a proposta.

