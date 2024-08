Corinthians inicia preparação para ‘final’ contra o Flamengo

O Corinthians iniciou, nesta sexta-feira (30), à preparação para o duelo contra o Flamengo, que ocorre no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O Timão trata o duelo contra o rival carioca como uma “final”.

A atividade foi realizada ainda em Caxias do Sul, cidade que sediou o duelo com o Juventude, na última quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A comissão técnica dividiu o grupo em dois. Quem atuou por mais de 45 minutos ficou no hotel para trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores foram para o gramado do CT do Jaconero.

Assim, o técnico Ramón Díaz promoveu um treino tático de posicionamento. Em seguida, encerrou a atividade com enfrentamento em campo reduzido.

Ainda nesta sexta-feira, a delegação do Corinthians retorna a São Paulo, palco do duelo contra o Rubro-Negro. No sábado, fará o último treinamento que definirá a escalação para o difícil embate pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é tratado como uma “final” pelo Alvinegro por conta da delicada situação na tabela da competição. Afinal, o Corinthians está na perigosa 18ª colocação, com 22 pontos, na zona de rebaixamento.

