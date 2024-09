Fluminense x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Em lados opostos na classificação, Fluminense e São Paulo medem forças neste domingo (1/9), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor de Laranjeiras busca se afastar de vez do Z4 para alçar voos maiores na competição nacional. Assim, os comandados de Zubeldía, por sua vez, tentam entrar no G4. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A narração e o comando da Jornada esportiva é de Diego Mazur.