Ramón Díaz exalta Corinthians em vitória contra o Flamengo: ‘Merecido’

O técnico Ramón Díaz saiu satisfeito com o que o Corinthians apresentou na vitória contra o Flamengo neste domingo (1) na Neo Química Arena. A equipe venceu por 2 a 1, com gols de Talles Magno e Romero. Para o treinador, a equipe fez boa partida tática e mereceu a vitória:

“Gostaria que falássemos taticamente, e não individualmente. No futebol, o mais importante é como o time joga taticamente, como pressiona, como ataca. O time foi muito bem taticamente, foi merecido o triunfo”, exaltou.

No dia do aniversário do Corinthians, mais de 45 mil torcedores compareceram no estádio e apoiaram a equipe. Dessa forma, a festa não passou despercebido para Ramón Díaz:

“Gostei muito do entorno, ver a gente desfrutar de um jogo tão importante. Tudo o que os torcedores fizeram, a festa, foi muito linda, importante. Aí você vê que é um clube grande, de muita dimensão. A parte de organização, com torcedores… Estou muito feliz, o time pode ir bem na tática e na entrega, no espírito. Em um jogo tão difícil, contra um clube grande, nós pressionamos muito bem e vejo que a torcida também está muito feliz”, disse.

Emiliano Díaz e a arbitragem

Emiliano Díaz, filho e auxiliar técnico de Ramón Díaz, foi expulso no segundo tempo e falou sobre a atuação da arbitragem. Tanto ele quanto seu pai, já tinham sido advertidos na primeira etapa.

“Sobre o arbitro, hoje não falei nada. Mas ele queria tirar ele (Ramón) ou a mim. É certo. Estava buscando algo. Mas com o Corinthians não se mexe. Somos 35 milhões de torcedores. Tem que tomar cuidado. Se querem tombar o Corinthians, tem que matar 35 milhões de pessoas. Não é tão fácil. Não queremos que nos ajudem, mas que não nos prejudiquem. Queremos que sejam neutros. Tenham muito cuidado com o Corinthians. Podem fazer o que quiserem, mas com esse grupo, a torcida e o clube vai ser muito difícil combater. Não gostei da arbitragem. Mas que tenham cuidado e sejam neutros. Que não nos ajudem ou nos prejudiquem. Hoje jogamos 18 minutos a mais. É normal?”, questionou.

Com a vitória, o Corinthians somou mais três pontos e portanto, chegou a 25 pontos. Assim, o próximo compromisso do Timão na competição é no sábado (14), contra o Botafogo, no Nilton Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.