Ídolo do Corinthians anuncia aposentadoria do futebol

Ídolo do Corinthians, Paulinho anunciou neste domingo (8) a aposentadoria do futebol. Em publicação nas redes sociais, o ex-camisa 8 do Timão revelou que decidiu pendurar as chuteiras meses após encerrar o contrato com o clube e ficar livre no mercado e não escondeu a emoção na despedida.

“É difícil. Eu voei na minha carreira durante 30 anos que tive dentro do futebol. O gramado era minha casa. Aqui fica minha gratidão. Eu conquistei tudo o que conquistei porque fui persistente. Eu persisti porque sabia que não tinha dois caminhos. O caminho era único, era o futebol”, disse.

Paulinho encerrou o contrato com o Corinthians em maio deste ano e estava livre no mercado. Nos últimos meses, sofreu com uma grave lesão no joelho e passou por um longo processo de recuperação. Assim, ele decidiu encerrar o vínculo de forma amigável e fez um jogo de despedida pelo Timão.

Com a camisa do Corinthians, Paulinho disputou 219 jogos e marcou 40 gols. Ao todo, acumulou 109 vitórias e teve 58,7% de aproveitamento com a camisa do Timão. Ele foi campeão do Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Mundial.

