Ex-Botafogo, zagueiro vive dia de artilheiro na Bélgica

Sousa saiu-se muito bem no último fim de semana - (crédito: Foto: Divulgação/RWD Molenbeek)

O zagueiro Sousa foi um dos artilheiros do RWD Molenbeek no último sábado (7). Revelado pelo Botafogo, o defensor marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Aywaille, pela Copa da Bélgica.

Com o resultado, o RWD Molenbeek garantiu sua vaga na segunda fase do torneio. Sousa, então, comemorou a vitória e a classificação e também ressaltou que é a primeira vez na carreira que marca duas vezes no mesmo jogo, feito raro para um zagueiro.

“Muito feliz por poder ajudar a minha equipe a conquistar a classificação para a próxima fase da Copa. Também bem contente por marcar dois gols em uma mesma partida, isso para um zagueiro não é nada fácil, foi a primeira vez na minha carreira que fiz dois gols no mesmo jogo. Estou bem feliz com o desempenho”, disse, bem adaptado à Bélgica.

Sousa pontuou que a classificação eleva a moral do time para a sequência de jogos na temporada. Na Proximus League, o RWD Molenbeek é o vice-líder, com sete pontos conquistados, e promete lutar pelo acesso à elite do futebol belga.

“Essa classificação é muito importante pra gente, porque nos traz uma grande confiança para a sequência dos jogos pela liga e também na próxima fase da copa. Estamos fazendo um bom início de temporada, boas partidas, conquistado bons resultados, então vamos seguir nessa mesma pegada buscando os bons resultados”, concluiu.

