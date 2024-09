Bahia convoca torcida para evento antes da decisão com Flamengo

O Bahia convocou a torcida para evento no Rio de Janeiro antes da decisão com Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será no Maracanã, na quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília). Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.

Dessa forma, o clube baiano vai realizar um evento para o torcedor tricolor na quarta-feira (11). Sócios e membros das Embaixadas poderão comparecer no restaurante Sobrado da Cidade, no Centro, às 19h. O local terá open bar de cerveja. Além disso, quem estiver presente pode participar de sorteio de ingresso para o jogo.

Já para a partida, ainda há ingressos disponíveis para a torcida do Tricolor comparecer à decisão. Com 53 mil ingressos vendidos até o momento, ainda há bilhetes para os setores Sul (visitante), Oeste Inferior e Maracanã Mais. Por outro lado, a torcida do Flamengo prepara uma festa para o duelo.

Bahia e Flamengo definem quem será o semifinalista da competição. No jogo de ida, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Dessa forma, uma nova vitória ou até mesmo um empate classifica a equipe carioca. Por outro lado, em caso de vitória do Tricolor por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

