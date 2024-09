Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora de um dos maiores clássicos do mundo; o dos Milhões. Neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), os arquirrivais Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar no Maracanã. Será o reencontro após a goleada histórica aplicada pelo Rubro-Negro no primeiro turno: 6 a 1.

Mas a fase das equipes é outra. Afinal, o Fla vem com inúmeros desfalques (especialmente por lesão), enquanto o Cruz-Maltino vive seu melhor momento na temporada. Classificado para semifinal da Copa do Brasil após 13 anos e entrando na rodada como nono colocado no Brasileirão , o clima é de mais tranquilidade em relação ao jogo do primeiro turno, quando o Vasco vivia crise interna por problemas com a antiga sócia, 777 Partners.

Saiba, então, mais sobre este grande duelo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere no sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Memphis Depay faz primeira atividade no CT do Corinthians

Como chega o Flamengo

O Flamengo, que bateu o Bahia no meio da semana e avançou na Copa do Brasil, pode contar com algumas novidades na equipe. Afinal, como enfrenta o Peñarol, do Uruguai, na quinta-feira, pela Libertadores, o técnico Tite pode descansar alguns atletas. Arrascaeta pode ser um deles. O uruguaio disse, após a vitória contra o Tricolor de Aço, que não está 100% fisicamente. A lista de lesionados do Flamengo é extensa: Cebolinha, Viña, De La Cruz, Michael e Pedro.

Dos reforços, apenas Charly Alcaraz, suspenso, não fica à disposição. Já Alex Sandro e Gonzalo Plata, regularizados, estão liberados para o confronto. Em quarto na tabela (44 pontos), o Fla pode se aproximar do líder Botafogo, que tem 50 e um jogo a mais.

Como chega o Vasco

Apesar de ver sua sequência de oito jogos invicto ir embora, o Vasco não lamentou a derrota para o Athletico. Afinal, o 2 a 1 contra serviu para a decisão ir para os pênaltis, com o time saindo vencedor e se classificando para a semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2011.

E, para o Clássico dos Milhões, o Vasco não terá João Victor novamente. Suspenso contra o Furacão, ele também cumpre suspensão por três amarelos, mas desta vez pelo Brasileirão. Já o meia Philippe Coutinho é dúvida.

Lucas Piton, que reclamou de dores no calcanhar esquerdo, e Maicon, após levar três pontos no nariz, serão reavaliados. A tendência, porém, é que estejam aptos a ir a campo. O reforço Maxime Domínguez poderá fazer sua estreia, já que não pode atuar contra o Furacão por não estar inscrito a tempo na Copa do Brasil.

O Vasco vem na nona posição do Campeonato Brasileiro e pode voltar à oitavo caso vença a partida. Lembrando que o Cruz-Maltino não vence o Flamengo em jogos de Brasileirão desde 2015.

FLAMENGO x VASCO

Brasileirão-2024 – 26ª rodada

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 15/9/2024, domingo, às 18h30 (de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz, Pulgar (Evertton Araújo), Gerson e Arrascaeta (Plata); Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rafael Traci (SC

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.