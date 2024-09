Vitória vence Atlético-GO fora de casa e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

O Vitória nem pediu licença aos donos da casa para fazer festa no Antônio Accioly, em Goiânia, na tarde deste sábado (14). Os visitantes venceram o Atlético-GO por 2 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, e ainda encerraram um jejum que perdurava há sete anos – desde o primeiro turno de 2017.

O Rubro-Negro não vencia há quatro jogos e precisava como nunca desses pontos para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Mesmo sem subir de posição na tabela, devido ao critério de desempate, o Vitória igualou o Corinthians, primeiro time do Z4, em pontos (25). Contudo, o Alvinegro paulista encara o Botafogo na noite deste sábado (14) e pode recuperar a vantagem.

O último triunfo do Vitória como visitante ocorreu no dia 27 de julho, no Allianz Parque, quando superou o Palmeiras por 2 a 0. Na próxima rodada, o Rubro-Negro poderá dar a volta por cima como mandante também. Isso porque recebe o Juventude no próximo sábado (21), no Barradão, às 16h.

Primeiro tempo

O Vitória se lançou ao ataque desde o início e levou menos de 15 minutos para inaugurar o marcador em Goiânia. Aos 09′, Matheusinho aproveitou a sobra de Carlos Eduardo para finalizar de fora da área e obrigar Ronaldo a realizar a primeira grande defesa do jogo. Mas demorou apenas três minutos para o grito de ‘UH’ virar de gol.

Alerrandro abriu o placar aos 12 minutos de jogo, com assistência de Mosquito. O camisa 7 arrancou pelo lado direito até a área e cruzou rasteiro para o atacante, que só precisou concluir de forma certeira para balançar as redes em Goiânia.

A tônica não mudou nos minutos seguintes do jogo. O Vitória soube controlar a vantagem com muita eficiência na marcação e manteve o ritmo ofensivo enquanto teve fôlego. O Atlético-GO, por sua vez, não encontrou recursos para se livrar da defesa adversária e criar boas conexões. Campbell até tentou, mas esbarrou em dificuldades na aproximação da equipe para tabelar com os companheiros.

Segundo tempo

Antagônico ao que se viu nos primeiros 45 minutos, o Atlético-GO mostrou mais intensidade no início da etapa final. Buscou algumas oportunidades, mas, em contrapartida, ainda esbarrava na dificuldade de furar o bloqueio do Vitória. Os baianos, por sua vez, abriram mão da posse de bola e apostaram, com ritmo ameno, na efetividade da marcação para forçar erros do adversário.

A estratégia do Vitória deu certo, e a recompensa veio em gol. Efetivo na marcação alta durante praticamente toda partida, o tento do Rubro-Negro baiano saiu após recuperada de bola no campo defensivo. Janderson carregou até o ataque e acionou Matheusinho, que puxou para o meio e chutou colocado para ampliar a vantagem com um golaço.

Brasileirão – 26ª rodada

Data: 14/09/2024

Local: Antônio Accioly, Goiânia

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Philipe Sampaio, Guilherme Romão; Rhaldney, Alejo Cruz (Alix Vinicius, 38’/2ºT), Shaylon (Janderson, 0’/2T), Campbell (Lacava, 34’/2ºT), Luiz Fernando e Derek (Emiliano Rodríguez, 28’/2ºT). Técnico: Umberto Louzer

VITÓRIA: Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Luan Vinícius (Willian Oliveira, 27’/2ºT), Machado (Ricardo Ryller, 40’/2ºT), Matheuzinho, Carlos Eduardo (Everaldo, 18’/2ºT), Alerrandro (Janderson, 27’/2ºT) e Gustavo Mosquito (Zé Hugo, 40’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Gols: Alerrandro, 09’/1ºT (0-1); Matheusinho, 32’/2ºT (0-2)

Árbitro: Edina Batista (SP/Fifa)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões Amarelos: Luiz Fernando, Campbell e Rhaldney (ACG); Lucas Arcanjo, Alerrandro, Gustavo Mosquito, Matheusinho, Willian Oliveira e Lucas Esteves (VIT)

Cartões vermelhos: –

