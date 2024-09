Memphis passa por ‘intensivão’ para acelerar estreia no Corinthians

Memphis passa fim de semana no CT do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/ Ag Corinthians)

A torcida do Corinthians não vê a hora de ver Memphis Depay em campo. E o atacante também está ansioso. No Brasil desde a última quarta-feira (11/9), os últimos dias do atacante foram de suor e treinos de alta intensidade no CT Joaquim Grava. Tanto que o holandês passou o último final de semana nas dependências do Timão, aprimorando sua forma física.

Memphis vem realizando atividades em dois períodos, com pausa para o almoço no restaurante do clube e trabalhos de carga na academia para um realinhamento físico. Apesar do esforço e do comprometimento, o Corinthians não define uma data de estreia para o atacante. O Timão quer ter a certeza que o holandês estará 100% para ajudar a equipe até o final da temporada.

Além disso, Memphis não entra em campo desde o dia 10 de julho, quando atuou pouco mais de 30 minutos pela Holanda na semifinal da Eurocopa contra a Inglaterra. O jogador deixou o campo, na ocasião, sentindo um problema muscular. O próprio atleta sabe que precisa se preparar para estar apto, mas também se mostrou ansioso para vestir a camisa alvinegra.

“Eu acho que é importante que eu vá para as instalações e comece a checar tudo isso. Eu estou vindo da Eurocopa, estou tentando ficar pronto o mais rápido possível. Vamos ver o que a equipe médica do Corinthians diz, mas quero estar pronto o mais rápido possível”, disse Memphis, em sua apresentação.

Quais competições Memphis poderá jogar

O atacante não foi regularizado a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil. Assim, estará à disposição para os duelos no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Contudo, a estreia ainda é uma incógnita.

