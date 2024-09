Ex-atacante do Santos é confirmado como participante de reality show da Record

O ex-atacante do Santos, Zé Love, de 36 anos, será um dos integrantes da 16ª edição do reality show “A Fazenda”, da TV Record. A confirmação da sua participação ocorreu durante o programa “Domingo Espetacular”, da mesma emissora. A nova atração estreia no canal aberto, às 22h30, nesta segunda (16), sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

A sua passagem mais marcante foi pelo Santos, entre 2010 e 2011, quando atuou ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Além das conquistas da Copa do Brasil, Libertadores e dois Paulistas. Ao todo foram 26 gols em 81 partidas. Aliás, o ex-jogador se destacava pelo perfil folclórico e jeito carismático.

A parceria com o atacante da Seleção Brasileira sofreu abalo devido a um problema financeiro. Isso porque, na tentativa de ajudar Zé Love, o pai de Neymar assumiu uma dívida do ex-atleta com um banco, que superava os R$ 1 milhão. Entretanto, mesmo com a promessa, ele não quitou o débito com o jogador do Al-Hilal e sua família. Assim, o caso foi para a Justiça e afetou o relacionamento por, principalmente, a quebra de confiança.

O jogador aderiu ao apelido de “Love” no período em que estava no começo de sua car

reira, no Palmeiras. Na oportunidade, ele dividia quarto com Vagner “Love”. Ele ainda defendeu outros clubes no Brasil como América Mineiro, Athletico, Brasiliense, Coritiba, Figueirense, Fortaleza, Sport e Vitória. Na Europa, ele atuou no futebol italiano por Genoa e Siena.

Ex-Santos encerrou a carreira no ano passado

Zé Love encerrou a sua carreira no ano passado após rescindir seu contrato com o Iguatu, do Ceará, que disputava a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. A quebra de vínculo depois do atacante não conseguir corresponder às expectativas. Afinal, entrou em campo somente quatro vezes e marcou um gol. Atualmente, ele é casado com Luciana Paula e tem um filho, José Eduardo, de oito anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook