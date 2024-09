Abel cita condição para continuar no Palmeiras ‘até 2030’

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a eqiupe do Crici..ma EC, durante partida v..lida pela vig..sima sexta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Um dos maiores críticos do calendário do futebol brasileiro, Abel Ferreira vem vivendo uma situação atípica desde que chegou ao Palmeiras. Afinal, após cair na Copa do Brasil e na Libertadores, o treinador e o Verdão tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar na temporada. O que também significa jogar uma vez na semana e ter mais tempo para treinos.

Após a goleada diante do Criciúma, neste domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro, Abel chegou a citar que “infelizmente ou felizmente” o time acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, não descartou ficar até 2030 no Palmeiras, caso o calendário brasileiro ficasse mais flexível.

“Se calhar, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027 ou 2030. Com a quantidade de jogos que temos há um desgaste muito grande. Fazemos muitas viagens, jogos sem tempo de recuperação e se calhar se tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, teríamos mais jogadores de qualidade no futebol brasileiro e valorizar ainda mais”, disse Abel, após o jogo contra o Criciúma.

O atual contrato de Abel é válido até dezembro de 2025. Tanto Leila Pereira quanto Savério Orlandi, os candidatos à presidência na eleição de novembro, desejam ter o treinador em seu mandato. Contudo, seu futuro ainda é bem incerto.

Abel não sabe se continua por muito tempo

Afinal, a atual mandatária, Leila Pereira, já disse inúmeras vezes que gostaria de renovar com Abel até 2027. O português, por sua vez, sempre se esquivou do assunto e nunca escondeu que gostaria de tirar um ano sabático após encerrar seu trabalho no Verdão. Com mais 12 jogos até o fim do ano, o Palmeiras disputa o título brasileiro e é o segundo colocado com 50 pontos, a três do Botafogo.

