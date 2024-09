Carille ganha respaldo do elenco para o restante da temporada

Pituca saiu em defesa de Carille no último jogo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (19/9), às 21h30, em Ribeirão Preto, pela 27° rodada da Série B. Apesar da vitória no último compromisso, o clima segue conturbado dentro do clube, principalmente em cima do técnico Fábio Carille. Isso porque o treinador não vem conseguindo fazer a equipe desempenhar um bom futebol nos últimos jogos.

No último domingo (15/9), o Santos venceu o América-MG por 2 a 1, na Vila Belmiro, mas o treinador ouviu vaias e xingamentos depois da partida. Isso porque após a vitória, o Peixe não mostrou um bom futebol durante a vitória. Contudo, após a partida, o volante Diego Pituca saiu em defesa do comandante e disse que o elenco está fechado com Carille.

“Estamos fechados com o Carille. Ele é o nosso treinador. Ano que vem não sei o que vai acontecer. Espero que ele fique também. Estamos fechados. Assumimos a responsabilidade nas derrotas. Contra a Ponte Preta foi um jogo diferente. Tomamos um contra-ataque com um jogador a mais. Mas a responsabilidade é da gente. Ganhou, ganhou todo mundo. Perdeu, perdeu todo mundo”, disse Pituca.

Conquistar um bom resultado em casa contra o América-MG, no domingo passado, era crucial para dar esse respiro ao comandante, já que o Peixe não vencia na Vila havia quatro jogos (três empates e uma derrota) e a conta do fraco desempenho do elenco seria “paga” pela saída do comandante. A vitória por 2 a 1, porém, põe panos quentes na situação.

A situação de Santos e Fábio Carille

O Peixe é o vice-líder da competição com 46 pontos, mas ainda corre riscos de ficar fora do G-4. Isso porque o Vila Nova, quinto colocado, tem quatro pontos a menos que o Santos. Assim, uma nova sequência negativa pode pesar na permanência de Carille, que corre riscos de não terminar a Série B no Alvinegro Praiano.

