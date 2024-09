Defesa de Caio Paulista, do Palmeiras, marca depoimento após acusação da ex

O jogador Caio Paulista, do Palmeiras, dará depoimento após ser acusado de agressão pela ex-namorada, Clara Monteiro. Advogada do atleta, Bia Saguas esteve na delegacia da mulher na última quarta-feira (18) para agendar o testemunho de seu cliente e também apresentar provas. A informação é do ge.

Clara fez um boletim de ocorrência contra Caio Paulista na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, na terça-feira (17). De acordo com o Uol, que teve acesso ao BO, as agressões ocorreram entre 2022 e 2024. Além da violência física, ela, que é mãe de um dos filhos do jogador, também revelou ter sofrido violência psicológica, além de ameaças, sequestro e vício em traições.

O caso veio à tona no último fim de semana, após a tatuadora publicar uma carta aberta em sua rede social. No texto, ela relata a violência e os abusos sofridos durante à relação. Além disso, Clara expôs fotos dos hematomas oriundos das agressões. As imagens exibem marcas no rosto, nas pernas e nas costelas.

De acordo com o advogado de Clara, Marcos Paulo Arias, a demora para o registro do boletim de ocorrência teria sido motivada pelo medo da jovem em sofrer uma represália de Caio Paulista. Atualmente, ela conta com uma medida protetiva em relação ao jogador. Já Bia Saguas, advogada do atleta, alega que as “acusações são falsas”, criadas “com a intenção de prejudicar a imagem do atleta”.

Palmeiras acompanha o caso envolvendo Caio Paulista

Logo após a publicação do relato de Clara, o Palmeiras realizou uma reunião com Caio Paulista no último sábado (14). Em nota, o clube afirmou que repudia qualquer tipo de violência, além de prezar pelo respeito pela mulher como um de seus valores fundamentais. Também informou que seguirá acompanhando às investigações.

Apesar de ser alvo da denúncia, o jogador trabalhou normalmente das atividades na quarta-feira (18).

