Lucas vê ‘resultado interessante’ do São Paulo na Libertadores

Gregora marca Lucas Moura no duelo do Botafogo com o São Paulo no Niltão

O São Paulo suportou a pressão e conseguiu deixar o duelo contra o Botafogo, no Nilton Santos, com um 0 a 0, nesta quarta-feira (18/9). Agora, o Tricolor terá o Morumbis e o seu torcedor ao seu lado para conseguir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. Algo que pode ser um diferencial segundo Lucas Moura.

O atacante, após a partida, celebrou o resultado, mesmo não sendo uma vantagem em seu ponto de vista. Mas acredita que o Soberano pode conseguir a vaga no Morumbis. Além disso, ressaltou a postura do São Paulo em saber sofrer no Nilton Santos.

“Não vejo como uma vantagem, mas como um resultado interessante. Sabíamos da força do Botafogo, estão em uma fase muito boa, liderando o Brasileiro, tem uma força incrível jogando dentro da sua casa. Acho que saber sofrer faz parte do futebol. Faz parte da competição, ainda mais na Libertadores.”, disse, para completar:

“É guerra. Sofremos bastante no primeiro tempo, mas conseguimos suportar bem. Não tomamos gol que era o nosso principal objetivo aqui. Agora é em casa, no Morumbis, contamos com o apoio do nosso torcedor para classificar”.

Lucas atua em sua posição mais ”confortável”

Contra o Botafogo, aliás, Lucas Moura voltou a atuar mais centralizado, onde se sente mais confortável. Assim, Luciano acabou indo para o banco de reservas. O camisa 7 admitiu que prefere atuar mais pelo meio, mas ressaltou que o importante é ajudar a equipe.

“A gente já falou muito sobre isso. Preciso dar o meu melhor, não importa em que posição. Já falei que eu me sinto muito bem jogando no meio, onde eu me sinto mais confortável, gosto de ter a bola, participar da jogada. Mas na ponta se precisar eu vou dar o meu melhor. O importante é quem estar em campo, dar o melhor pelo São Paulo. Ele optou por essa formação hoje com três zagueiros, deu certo hoje, deu certo contra o Cruzeiro. Hoje sofremos um pouquinho mais. Acho que é até normal.”, finalizou.

