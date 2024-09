Jair treina com elenco do Vasco depois de sete meses longe dos gramados

Jair em ação no treinamento do Vasco nesta quarta-feira (18) - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O elenco do Vasco contou com um retorno importante no treinamento da última quarta-feira (18), no CT Moacyr Barbosa. Trata-se do volante Jair, que voltou a participar de uma atividade com o grupo pela primeira vez desde que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, há sete meses.

Cabe ressaltar que o jogador ainda não está à disposição do técnico Rafael Paiva, porém deu um grande passo para, enfim, voltar aos gramados. Aos poucos, de forma gradativa, o atleta tem retomado a rotina normal no Centro de Treinamento e passa pelo fortalecimento e recondicionamento físico.

Vale lembrar que Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico contra o Flamengo, que aconteceu no dia 4 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Carioca. Em seguida, passou por uma cirurgia no local, no dia 14, e, desde então, está longe dos gramados.

Além disso, o meia Paulinho sofreu lesão parecida praticamente na mesma semana que Jair. No entanto, ainda não voltou a treinar com o grupo, algo que deve acontecer nos próximos dias.

“Após 7 longos meses, voltei a treinar com o grupo! O dia 04 de fevereiro, dia que me lesionei, ficou marcado na minha história.

De lá pra cá, foram meses desafiadores de tratamento intensivo, entre academia, fisioterapia e campo. Meses que pude buscar ainda mais a Deus na minha intimidade e hoje só posso glorificar o nome dele pela oportunidade de estar voltando.

O apoio da minha família, amigos e as mensagens de carinho de torcedores foram fundamentais ao longo desse período.

Agradeço ao DESP do Vasco, um elenco de profissionais dedicados e capacitados que com paciência e excelência me ajudaram na recuperação, respeitando cada fase do processo.

Voltar a treinar com o grupo, ainda que gradativamente, é mais uma vitória na minha carreira. Estou feliz e animado para os próximos passos que virão com a camisa do Vascão. Não vejo a hora de estar em campo, honrando esse manto e revendo a torcida!”

