Palmeiras consegue efeito suspensivo e Zé Rafael será relacionado contra o Vasco

O Palmeiras conseguiu nesta quinta-feira (19) um efeito suspensivo junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para que o volante Zé Rafael jogue na partida contra o Vasco, no domingo, pelo Brasileirão.

O efeito suspensivo, aliás, permite que Zé Rafael atue enquanto seu julgamento não ocorre, já que ainda não há data marcada. O jogador recebeu quatro jogos de suspensão por brigar com Rodrigo Nestor, do São Paulo, ao final do clássico entre as equipes em agosto.

Contudo, de forma estratégica, a diretoria do Palmeiras preferiu esperar para que Zé cumprisse pelo menos dois jogos da suspensão, o que aconteceu contra o Cuiabá e o Criciúma.

Palmeiras é o segundo colocado do Brasileirão

O Palmeiras é o segundo colocado do Brasileirão com 50 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Agora, o Verdão enfrenta o Vasco, que vive uma boa fase e ocupa a nona colocação. O jogo será em Brasília, no Mané Garrincha, com mando de campo do time carioca.

