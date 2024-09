Santos abre vantagem e já começa a fazer contas para o acesso

O Santos bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta quinta-feira (19/9), em Ribeirão Preto, pela 27° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta foi a terceira vitória seguida da equipe na competição, que não só coloca o Peixe a um ponto do Novorizontino, mas também muito mais perto do acesso para a Série A.

Afinal, com a vitória, o Peixe chegou aos 49 pontos e abriu seis do quinto colocado, Mirassol, que tem 43. Na prática, significa que o Santos criou uma “gordura” na briga pelo acesso à elite do futebol nacional restando apenas onze rodadas para o fim da temporada.

Aliás, esta não é a primeira vez que o Santos abre seis pontos de vantagem relação ao quinto colocado. Na 17ª rodada, quando goleou o Coritiba, por 4 a 0, o Peixe tinha a mesma distância para o Sport, que na época era o primeiro time fora da zona de acesso. Contudo, por conta de alguns tropeços nas partidas seguintes, o Alvinegro Praiano não conseguiu aumentar esta distância.

Esta vantagem vem em um momento que o Santos mais precisava. Apesar de não apresentar um bom futebol e com Carille contestado por boa parte da torcida, a equipe mostra que mesmo assim vai brigar forte pelo acesso. Aliás, nas contas do clube, é necessário mais 15 pontos para voltar à elite do futebol nacional.

“Nessa fase da competição o importante é ganhar, estar na parte de cima. Precisamos fazer (mais) 15 pontos porque com 64 pontos é garantido. Quando chegarmos a 64 pontos podemos começar a pensar no título”, disse Carille.

Próxima partida do Santos

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (23/09), para encarar o Novorizontino, líder da competição, na Vila Belmiro. A partida vem sendo tratada como uma final antecipada. Contudo, também pode ser um grande passo não só de assumir a liderança, mas também de se aproximar do acesso.

