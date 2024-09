Rivais, Veiga e Arrascaeta são os embaixadores do álbum do Brasileirão

Rivais em campo. Mas companheiros fora das quatro linhas. A Panini anunciou, nesta sexta-feira (20), que os meias Arrascaeta, do Flamengo, e Veiga, do Palmeiras, são os embaixadores do álbum de figurinhas desta edição do Campeonato Brasileiro. Diretora de Marketing da empresa na América Latina, Martina Limoni celebrou a parceria com os astros do Rubro-Negro e do Verdão.

“Quando o assunto é Campeonato Brasileiro, não há como não pensar em Arrascaeta e Veiga, nos últimos anos da competição. Com esta parceria, reforçamos, então, a conexão entre a marca, colecionadores e o universo do futebol”, destacou.

O acordo inclui o uso dos direitos de imagem e a divulgação nas redes sociais da dupla. Juntos, os maestros contam com mais de 13 mil seguidores na web. Já em campo, são, somados, mais de 30 títulos.

“Veiga e Arrascaeta são duas referências no cenário esportivo. A parceria, portanto, valoriza ainda mais o álbum do Brasileirão”, festejou Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência que negociou o contrato entre os astros e a Panini.

Arrascaeta e Veiga celebram parceria

Meia do Palmeiras, Veiga relembrou dos tempos de infância.

“Quando era garoto, colecionava figurinhas do Campeonato Brasileiro. Hoje, ser destaque do álbum da Panini é um orgulho que não havia imaginado. Ainda mais defendendo o Palmeiras”, ressaltou o jogador multicampeão pelo Verdão.

Arrascaeta, por sua vez, tem as lembranças associadas ao Uruguai, seu país natal. No entanto, no Brasil há quase uma década, sabe a importância em fazer parte da campanha.

“O álbum permite que, de forma lúdica, o Brasil se envolva com o campeonato. Estou feliz por ter sido escolhido”, colocou o astro uruguaio do Flamengo.

