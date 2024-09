Vanderlan comemora chance contra o Vasco: ‘Me sinto preparado’

O Palmeiras se prepara para encarar o Vasco neste domingo (22/9), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Caio Paulista, que foi expulso contra o Criciúma e terá que cumprir suspensão. Assim, abre espaço para mais uma oportunidade ao jovem Vanderlan.

O jogador era reserva imediato de Piquerez, mas mesmo com a lesão do uruguaio, não conseguiu engatar uma sequência. Isso porque Caio Paulista cresceu de produção e tomou a vaga. Agora, ele quer agarrar a chance contra o Vasco para mostrar que está preparado.

“Como o Abel fala, temos de estar sempre preparados. No dia a dia, nos treinos, é se recuperar e fazer tudo certo. Me sinto preparado. Eu treino, descanso, me alimento bem e, se for a vontade do professor me colocar para jogar, estou pronto”, disse Vanderlan.

Além disso, o lateral valorizou a semana cheia para trabalhar. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras tem apenas o Brasileirão para disputar. Contudo, o jogador vê importante esse período sem jogos para se preparar fisicamente e mentalmente.

“Está sendo bom. Quando tem muitos jogos, conseguimos recuperar melhor o corpo, mas não conseguimos descansar principalmente a mente. Com menos jogos, podemos descansar e também nos preparar melhor para cada jogo. Temos mais tempo, mais treinos e podemos corrigir alguns erros que antes não conseguíamos”, completou o lateral.

Nesta temporada, Vanderlan disputou 27 jogos, sendo 11 como titular. Com isso, o atleta de 22 anos vive o ano com mais jogos pela equipe profissional, grupo que integra desde 2020.

