CBF decreta minuto de silêncio em jogos por acidente com o Coritiba Crocodiles

Acidente com ônibus do Coritiba Crocodiles deixou mortos - (crédito: Foto: Reprodução)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde deste sábado, nota oficial em seu site lamentando a tragédia com o time de futebol americano Coritiba Crocodiles, que sofreu acidente de ônibus a caminho do Rio de Janeiro, onde enfrentaria o Flamengo. O desastre deixou vítimas fatais.

A entidade máxima do futebol brasileiro decretou um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas por ela no fim de semana.

Confira a íntegra da nota abaixo.

“A CBF lamenta profundamente o acidente envolvendo o ônibus que transportava a equipe de futebol americano Coritiba Crocodiles neste sábado (21) no Rio de Janeiro. Três atletas morreram e 11 ficaram feridos quando o veículo se acidentou na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí, no sul do Estado do Rio.

Neste momento de dor, a CBF presta condolências aos familiares dos atletas e se solidariza com o clube e com os feridos.

A entidade decreta um minuto de silêncio em todos os jogos das competições organizadas pela CBF nesta rodada em homenagem aos jogadores mortos no acidente.

A delegação do Coritiba Crocodiles seguia para o Rio de Janeiro, onde enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Campeonato Brasileiro de futebol americano neste sábado.”

