São Paulo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Internacional duelam neste domingo (22/09), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quinto colocado na competição, com 44 pontos, mas deve ter um time reserva para a partida, pensando no duelo decisivo pela Libertadores no meio de semana. Já o Colorado vem de uma grande arrancada na competição. Afinal, está na oitava posição, com 38 pontos e dois jogos a menos, se candidatando a brigar por uma vaga na próxima Libertadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o São Paulo

Após conseguir arrancar um empate sem gols no Nilson Santos diante do Botafogo, pela Libertadores, a tendência é que Luis Zubeldía escale reservas contra o Inter. Aliás, nos treinos desta semana, o atacante Ferreira e o volante Liziero iniciaram o processo de transição física. Contudo, eles ainda devem ser desfalques. Assim como Rodrigo Nestor, que até participou das atividades com o restante dos companheiros, mas ainda deve seguir fora. A expectativa fica por conta da presença de Luciano e Wellington Rato no time titular. Afinal, eles ficaram no banco de reservas no meio de semana e devem atuar com a equipe mista no Morumbis.

Como chega o Internacional

O Inter está embalado pelas três vitórias consecutivas e os cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão. Contudo, terá um desfalque importante para a partida no Morumbis. Afinal, Gabriel Carvalho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e terá que cumprir suspensão. Assim, Roger Machado estuda a melhor opção para substituir o atacante. A escolha natural seria Bruno Tabata. camisa 17 entrou na equipe e rapidamente correspondeu. É o principal “garçom” da era Roger, com três assistências, mas se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Assim, Wanderson e o jovem Gustavo Prado também surgem como opções.

SÃO PAULO X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Data e horário: 22/8/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei, Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Jamal Lewis; Santi Longo, Michel Araújo e Luciano; Erick, Wellington Rato e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

