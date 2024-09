Antipática? Bruna Biancardi, noiva de Neymar, fez exigências no Rock in Rio

Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha de Neymar, durante o Rock In Rio - (crédito: Foto: Instagram @brunabiancardi)

Bruna Biancardi, noiva do craque Neymar, foi uma das presenças vips no Rock in Rio neste sábado (21/9), mas chamou atenção por suas exigências.

Um dos principais pedidos de Biancardi foi evitar contato com a imprensa. Ela posou para fotos, mas solicitou à sua assessoria que não falasse com os jornalistas.

Segundo um colunista do “UOL”, Biancardi teme ser questionada sobre sua vida pessoal. Além disso, a modelo busca controlar todas as informações que circulam sobre ela.

Outra exigência de Bruna foi ter controle total sobre a situação ao seu redor. Ela mesma escolheu os fotógrafos que a registraram no festival. Ao passar em direção à área VIP, ignorou os chamados de jornalistas e fotógrafos.

Vale destacar que a reconciliação entre Neymar e Biancardi é recente. Após várias polêmicas em 2023, incluindo a separação do casal por traições do jogador, eles reataram em 2024. No entanto, evitam ao máximo a imprensa. Recentemente, Neymar brincou ao falar sobre a modelo: “Já fui levar um hambúrguer pra minha mulher. Ela já está feliz”, disse o jogador.

Neymar, por sua vez, aguarda uma importante notícia. Já pai de Mavie, Davi Lucca e Helena, ele pode ser o pai de Jazmin Zoé. Gabriella Gaspar, mãe da menina, afirma que o atleta é o pai, fruto de um breve relacionamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.