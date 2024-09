Tite elogia atuação do Fla contra o Grêmio e defende time B no Sul

Após a derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Grêmio, o técnico Tite elogiou a atuação do seu time na entrevista coletiva. O Rubro-Negro, vale lembrar, jogou com 17 baixas. Afinal, são cinco atletas lesionados (Michael, Viña, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro), além de 12 poupados. Portanto, o Fla atuou com muitos atletas do sub-20. Inclusive, os dois tentos do Fla foram marcados por dois meninos: Matheus Gonçalves e Felipe Teresa.

“No jogo de hoje (domingo), vou ser curto e grosso: o Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. O número de oportunidades que criamos e finalizações, mesmo com 10 homens, o resultado de desempenho não diz o que foi o jogo”, comentou Tite.

Ainda sobre o tema de jogar muito desfalcado por conta de poupar atletas, o técnico Tite apontou que este é o caminho para o Flamengo seguir competitivo e, sobretudo, vivo em três competições, mesmo que com escoriações.

“A melhor forma de obtermos êxito nessa sequência de jogos, quinta, domingo e quinta era dessa forma (poupando atletas). Não tinha condição de desempenho para os atletas (titulares). A gente agora vai analisar jogo a jogo para ter a percepção porque as coisas vão mudando. Se ajustar faz parte”, comentou.

Próximos jogos do Flamengo

Com o resultado, o Flamengo segue em quarto lugar, com 45 pontos. Assim, encontra-se a 11 pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais, mas dificilmente será ultrapassado pelo Rubro-Negro. O próximo compromisso do time de Tite no Brasileirão será no domingo contra o Athletico-PR, no Maracanã. Antes, porém, visita o Penãrol pela volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Fla perdeu por 1 a 0.

