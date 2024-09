Vasco completará mais de um mês sem jogar em São Januário

O Vasco superará a marca de mais de um mês sem atuar em São Januário mais uma vez na temporada. Afinal, o próximo compromisso da equipe em seu estádio é apenas no dia 5 de outubro, contra o Juventude, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Com isso, o Cruz-Maltino completará 37 dias longe do Caldeirão. O último jogo em São Januário foi no dia 29 de agosto, em virada por 2 a 1 sobre o Athletico, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

E esta não é a primeira vez que o time se ausenta por mais de um mês de seu torcedor. O Vasco também ficou um longo período longe de São Januário entre 25 de janeiro (terceira rodada do Carioca) e 3 de março (11ª rodada do Carioca).

No período, o Cruz-Maltino jogou os três clássicos estaduais (dois no Maracanã e um no Nilton Santos) e atuou duas vezes com mando vendido. Contra o Audax, como mandante, venceu por 1 a 0, mas na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela sétima rodada. Depois, na décima rodada, “recebeu” o Volta Redonda no Kléber Andrade, em Cariacica (ES), com novo triunfo, desta vez por 2 a 1.

Posteriormente, ao ser eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco ficou quase um mês sem ir a campo. Assim, entre o jogo contra o Água Santa (3 x 3 e vaga nos pênaltis na Copa do Brasil), em 7 de março, e contra o Grêmio, em 14 de abril, a equipe completou 38 dias sem jogar em casa.

Veja os hiatos do Vasco sem São Januário em 2024

Entre 25 de janeiro e 3 de março – 38 dias

Entre 7 de março e 14 de abril – 38 dias

Entre 29 de agosto 5 de outubro – 37 dias

