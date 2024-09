Em baixa no Flamengo, Gabigol tenta manter escrita em Libertadores

Gabigol é o terceiro maior artilheiro da história da Libertadores, com 31 gols (um pelo Santos e os demais pelo Flamengo). Entretanto, em 2024, o jogador ganhou poucas chances na equipe titular com Tite e ainda não balançou as redes na competição pela primeira vez. Como de gosta de jogo decisivo, o atacante, que foi relacionado, tem a chance de aparecer na quinta-feira contra o Peñarol, no Uruguai.

Gabigol e Flamengo participaram da Libertadores cinco vezes, foram a três finais e a conquistaram duas vezes. Além disso, ele fez os quatro gols do clube nas decisões. No entanto, o atacante ainda não conseguiu se encontrar com as redes nesta temporada, com apenas quatro gols.

Caso não marque, será a primeira vez que Gabigol passe em branco na Libertadores. Em todas as temporadas que entrou em campo na competição, ele empurrou para rede. Além de ajudar animicamente, o camisa 99 pode mostrar que pode se despedir do clube de uma nova forma. É chance de ouro.

Ao que tudo indica, Gabigol não será titular. Pelo menos é isso que Tite mostrou na atividade na última segunda-feira (23). O atacante teve minutos no time principal, mas foi bem mais utilizado como opção vinda do banco de reservas. Bruno Henrique e Gonzalo Plata devem formar o ataque, assim como no jogo de ida.

Nova parceria de Gabigol

A partida, que pode marcar (mais um) recomeço do jogador no Rubro-Negro, é importante também do ponto de vista estratégico para sua carreira. No último fim de semana, Gabigol anunciou o fim do longevo contrato com a Nike e firmou contrato com a Mizuno.

Ele será fundamental para o renascimento da marca no Brasil, e se tornou o primeiro atleta do país a fechar parceria com a empresa japonesa. O vínculo será de seis anos.

A bola rola para Flamengo e Peñarol a partir das 19h (de Brasília), valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Como perdeu no jogo de ida, o clube carioca precisará vencer no Campeón Del Siglo se quiser seguir sonhando com o título continental.

