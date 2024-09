Programação completa do Flamengo em Montevidéu para jogo decisivo na Libertadores

O Flamengo desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, na noite da última terça-feira (24) – pouco depois das 22h (de Brasília). Assim como ocorreu no Rio, mas em proporções distintas, a delegação rubro-negra teve uma recepção calorosa de torcedores no Hotel Hyatt, na orla da cidade. A equipe carioca enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira, em busca de classificação à semifinal da Libertadores da América.

A delegação deixou o Rio de Janeiro sob o tradicional incentivo da torcida no denominado “AeroFla”. Torcedores se reuniram para demonstrar apoio, dar motivação e mostrar confiança na virada em Montevidéu. Isso porque o Flamengo precisa vencer o Peñarol por dois gols de diferença para manter-se vivo na Libertadores no tempo regulamentar. No caso de triunfo pelo placar mínimo, a decisão ocorrerá nos pênaltis.

Flamengo e Peñarol se reencontram na noite desta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo. O Rubro-Negro só disputou uma partida no local, em 2019, e terminou empatada sem gols.

Programação do Flamengo

O Flamengo ficará hospedado no Hotel Hyatt, na Orla de Montevidéu, a 500 metros do ‘World Trade Center’ da cidade. Uma diária no local, dependendo da categoria do quarto, pode custar R$ 2.618,00.

Já a última atividade antes do confronto decisivo acontecerá na Ciudad Desportiva LS – CT que pertence a Luis Suárez -, em Canelones. De acordo com a programação, o Flamengo se apresenta no centro de treinamento a partir das 15h (de Brasília) desta quarta-feira. O treino, ainda segundo o ‘Coluna do Fla’, está marcado para as 15h30.

Tite definirá, portanto, o time titular durante atividade nesta quarta-feira (25). Apesar da extensa lista de desfalques, o técnico contará com os reforços de Alex Sandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz para o confronto. Gabigol também retorna e fica à disposição para compor o setor ofensivo.

Cebolinha (ruptura do tendão de Aquiles), Viña (ruptura do ligamento cruzado e fratura da tíbia) e Pedro (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho) não jogam mais em 2024. Além deles, Michael (lesão muscular) e Luiz Araújo (fratura da cartilagem do joelho direito) permanecem fora.

Tite indica mudança

Tite só definirá a equipe titular na tarde desta quarta-feira (25) em treino no Uruguai. No entanto, com base nas atividades realizadas no Ninho do Urubu, o técnico deverá promover algumas mudanças em relação ao time do jogo de ida, no Maracanã.

Léo Ortiz pode pintar como a principal novidade no time titular. Isso porque Tite treinou com o camisa 3 na função de Erick Pulgar, que recebeu vaias do torcedor no último jogo em casa. Caso se confirme, o zagueiro atuará improvisado como volante pela primeira vez com Nico De La Cruz no meio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.