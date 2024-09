Flamengo propõe troca de datas da Copa do Brasil e do Brasileiro. Entenda!

Por conta dos jogos das seleções na próxima Data-Fifa, que termina no dia 15 de outubro, o Flamengo apresentou uma ideia para a CBF. Para que as equipes não joguem desfalcadas no dia 16, na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, o Rubro-Negro propôs trocar as datas da competição com as do Brasileirão.

Segundo o jornalista André Rizek, o Flamengo quer antecipar o seu jogo (contra o Fluminense) e o do Corinthians (contra o Athletico) da 30ª rodada do Brasileirão, que aconteceriam nos dias 19 e 20 (final de semana). Assim, os confrontos passariam para o dia 16, deixando a próxima janela de jogos para as partidas de volta da Copa do Brasil.

Ou seja, a ideia é que os times não estejam desfalcados na Copa do Brasil, mas sim no Brasileirão (caso isso aconteça). O Corinthians, por sua vez, ainda não opinou sobre o assunto. Aliás, o Fluminense, que também está envolvido no cenário, disse que não foi consultado.

Preocupação do Flamengo

A diretoria idealizou a possibilidade após receber a notificação dos pré-convocados para a Data-Fifa (entre os dias 7 e 15). Afinal, novo jogadores apareceram nas listas. Pela Seleção Brasileira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Gerson foram mencionados. A listagem oficial será anunciada na sexta-feira.

