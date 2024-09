Enner Valencia marca, Inter empata com Bragantino e deixa de entrar no G6 do Brasileirão

O Internacional criou chances, mas desperdiçou a maioria delas e só saiu com empate em Bragança Paulista. Nesta quarta-feira, o Colorado empatou por 2 a 2, em jogo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão. Borré e Enner Valencia, desencantando na competição, marcaram para a equipe gaúcha. Jhon Jhon e Vitinho fizeram para o Massa Bruta.

Com o resultado, o Internacional chega a 42 e desperdiça chance de entrar no G6 do Brasileirão, enquanto o Bragantino soma 32 pontos, na 11ª posição. Os times agora entram em campo, no domingo, pela 28ª rodada da competição. O Colorado recebe o Vitória, às 18h30, no Beira-Rio. Do outro lado, o Massa Bruta encara o Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi.

Inter é melhor, mas vacila no fim

O Internacional dominou as ações no primeiro tempo. A equipe foi ofensiva e, logo aos 11 minutos, Rafael Borré fez de cabeça após cruzamento de Bernabei. Depois disso, Thiago Maia e Alan Patrick também conseguiram oportunidades. Gabriel Carvalho chegou ampliar a diferença, mas estava em posição irregular. O Bragantino, por sua vez, teve até algumas investidas, mas parou na defesa colorada. Mas na melhor e grande chance, Jhon Jhon aproveitou desatenção adversária e colocou para dentro da rede para deixar tudo igual.

2º tempo agitado

Na volta para a segunda etapa, o Inter voltou novamente com intensidade e foi para cima. Wesley, Borré e Alan Patrick fizeram o goleiro Cleiton trabalhar. O colombiano, aliás, balançou as redes, porém estava em posição irregular. Do outro lado, o Bragantino ficou postado mais na defesa e tentou explorar os contra-ataques em boa parte do jogo. No entanto, conseguiu assustar . Vitinho apareceu nas costas de Bernabei e quase virou o placar. Mas na sequência, após troca de passes, o atacante arriscou dentro da área e virou o marcador. A equipe do interior paulista teve outras chances, mas faltou capricho.

Enner Valencia desencanta

Mas a alegria do Bragantino durou apenas dois minutos. Enner Valencia aproveitou sobra da bola e marcou o seu primeiro gol pelo Campeonato Brasileiro. O equatoriano entrou no lugar de Borré e precisou apenas de um minuto para findar a “zica” e jejum de gols. Ele teve outra oportunidade, mas parou no goleiro Cleiton.

BRAGANTINO 2×2 INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 16ª Rodada (jogo atrasado)

Data-Hora: 25/9/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Público e renda: –

BRAGANTINO: Cleiton; Douglas Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido; Matheus Fernandes (Palacios, 15’/2°T); Jhon Jhon (Arthur Sousa, 10’/2°T), Lucas Evangelista, Lincoln (Jadsom Silva, intervalo); Vitinho, Eduardo Sasha (Gustavinho, 23’/2°T) e Mosquera (Vinicinho, 10’/2°T). Técnico: Pedro Caixinha.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Igor Gomes, 20’/1°T), Vitão, Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique, 30’/2°T), Gabriel Carvalho (Wanderson, 21’/2°T), Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado, 30’/2°T) e Borré (Enner Valencia, 30’/2°T). Técnico: Roger Machado.

Gols: Rafael Borré, 11’/1°T (0-1); Jhon Jhon, 42’/1°T (1-1); Vitinho, 29’/2°T (2-1); Enner Valencia, 31′,2ºT (2-2);

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartão amarelo: Borré, Vitão (INT), Palacios, Vinicinho, Luan Cândido (RBB)

Cartão vermelho:

