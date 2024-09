Mano Menezes admite péssima atuação do Fluminense em eliminação da Libertadores

O Fluminense foi dominado e derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0, no segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Com a derrota por 2 a 0 na Arena MRV, o time está eliminado da competição.

Aliás, no primeiro jogo, venceu por 1 a 0, mas no agregado perdeu por 2 a 1. Mano Menezes, aliás, classificou a atuação do Fluminense como algo inédito e reconheceu o grande jogo do Atlético.

Veja como foi o jogo: Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina Fluminense na Libertadores

“Não conseguimos reagir à pressão. Raramente saímos da transição e sempre estivemos muito distantes dos gols do Atlético-MG. Isso é mérito deles. Não conseguimos trocar passes, o que fez o jogo ficar insustentável. Ninguém aguenta ficar como estávamos. No segundo tempo, melhoramos um pouco, mas logo a situação voltou ao normal. Sem posse de bola, optamos por colocar mais um defensor para empurrar os alas mais abertos, mas nem isso fizemos bem. O segundo gol veio de uma bola cruzada na área. O Atlético-MG tem todos os méritos. Hoje, foram totalmente superiores a nós”, disse Mano Menezes, que completou:

“Desde que cheguei ao Fluminense, nunca fomos dominados como fomos hoje. Sempre tivemos boas respostas, jogando partidas equilibradas. Até nas derrotas, jogamos bem. Este jogo é uma exceção ao que aconteceu até agora, e trato exceções como exceções, como o nome já diz. Não mexi na equipe porque achei que o problema era coletivo, não individual”, explicou o técnico sobre a superioridade do Atlético.

Mano Menezes explica alterações do Fluminense

Mano, aliás, foi muito questionado sobre a demora para fazer alterações e, depois, pelas substituições, já que tirou Serna para colocar o zagueiro Antônio Carlos.

“Acho que 30 segundos antes de tomarmos o primeiro gol, já tínhamos decidido fazer a alteração, mas o futebol é isso, uma fração de segundo faz diferença. Repito: não foi uma questão de escolha tática, porque dias atrás, em outro jogo, coloquei um terceiro zagueiro e também fui criticado por isso. Quando não fazemos as coisas bem, nenhum esquema funciona. E acho que não fizemos bem, por isso perdemos”, resumiu Mano.

