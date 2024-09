Gabriel Milito elogia classificação do Atlético na Libertadores: ‘Partida perfeita’

O Atlético MG fez o que pode ser chamado de jogo perfeito nas quartas de final contra o Fluminense, na Libertadores. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, venceu por 2 a 0 na Arena MRV e enfrentará o River Plate, da Argentina, na semifinal.

Gabriel Milito, aliás, explicou como o Galo conseguiu vencer o adversário. Ele também falou sobre a atuação de Hulk e como armou o time para a classificação.

Veja como foi o jogo: Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina Fluminense na Libertadores

“Nós treinamos durante a semana a possibilidade de Hulk jogar por fora e Scarpa também, para ter o um contra um nas laterais, o que é muito importante. Gostamos do Gustavo pela esquerda por conta de seus cruzamentos, achando o Deyverson”, afirmou o técnico argentino.

“Eu tenho muita confiança neles. Depois do jogo no Rio, a derrota no final —, falei com eles para terem calma e a certeza de que faríamos um grande jogo hoje. Mas teríamos que jogar uma partida perfeita, pois estávamos enfrentando o último campeão da América, com grandes jogadores. E eles fizeram uma partida perfeita, tanto nos aspectos defensivos quanto nos ofensivos, desde o amor-próprio até o amor ao futebol. Sem paixão e sem valentia, é impossível ganhar”, finalizou Gabriel Milito.

Atlético enfrentará o Palmeiras no Brasileirão

Agora mudando de chave, o Atlético enfrentará o Palmeiras pelo Brasileirão. O jogo, portanto, está marcado para sábado (28) no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com mando do Alviverde. Além de estar na semifinal da Libertadores, o clube enfrentará o Vasco por essa fase, mas na Copa do Brasil. Os jogos ocorrem em outubro.

