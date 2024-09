Flamengo terá que quebrar tabu para conseguir a classificação no Uruguai

O Flamengo encara o Peñarol nesta quinta-feira (26), fora de casa, em busca da classificação para as semifinais da Libertadores. Para a partida no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), só a vitória interessa. Afinal, o time brasileiro precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. No entanto, para conseguir o feito, a equipe do técnico Tite terá que vencer pela primeira vez um jogo longe do seu terreno na Libertadores.

Até essa fase da competição, o Flamengo ainda não venceu fora do Rio de Janeiro. Assim, nos quatro jogos que disputou fora, perdeu três e empatou um. Em resumo, vem de três revés seguidos neste cenário.

Confira os jogos

02/04 – Millonarios 1×1 Flamengo – fase de grupos

24/04 – Bolívar 2×1 Flamengo – fase de grupos

07/05 – Palestino 1×0 Flamengo – fase de grupos

22/08 – Bolívar 1×0 Flamengo – oitavas de final

Outros tabus

Além disso, o Flamengo também terá uma dura escrita para derrubar. Afinal, o Rubro-Negro não vence no Uruguai desde 1995, ou seja, há 29 anos. A última vitória foi pela Supercopa dos Campeões da Libertadores, quando fez 1 a 0 sobre o Nacional, no estádio Centenário, em Montevidéu. Posteriormente, foram sete derrotas e um empate entre amistosos, a também extinta Copa Mercosul e a Libertadores.

Outra tabu é no confronto direto com o Peñarol. Contra o time uruguaio na Libertadores, o Mais Querido perdeu quatro jogos e empatou um, sem vitórias.

