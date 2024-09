Torcedores do Fluminense agridem casal de atleticanos e são presos; mulher está grávida

Dois torcedores do Fluminense agrediram um casal de atleticanos, de 19 e 33 anos, no Centro de Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira (25), momentos após a eliminação tricolor na Libertadores. A mulher está grávida de três meses e passa bem, mas precisou de atendimento médico depois do ocorrido. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento da confusão e prendeu a dupla carioca em flagrante.

A PM encaminhou os torcedores do Fluminense à Central de Flagrantes da Polícia Civil no Bairro Floresta, região central da capital mineira. De acordo com a corporação, a confusão ocorreu em frente ao hotel que hospedava os tricolores e se iniciou por provocações dos cariocas das Laranjeiras.

A mulher, de 19 anos, estava com seu marido, de 33, quando começaram as provocações dos tricolores – de 41 e 44 anos. O casal se dirigia a um ponto de ônibus, a pé, quando passou em frente ao hotel dos torcedores do Fluminense.

O caso

De acordo com a Polícia, os atleticanos acompanhavam o confronto entre Atlético-MG e Fluminense, pela Libertadores da América, em um bar na avenida Amazonas. A mulher e o homem permaneceram no local até o fim da partida e depois se encaminharam, a pé, até um ponto de ônibus. Nesse ínterim, receberam provocações dos tricolores enquanto passavam em frente ao hotel em que estavam hospedados.

O casal bateu boca com os tricolores, e a mulher recebeu um soco do homem de 44 anos. Outros torcedores tentaram conter o rapaz e o levaram para recepção do hotel, mas o marido da vítima seguiu os agressores e a briga se estendeu. A câmera do local flagrou um momento em que o carioca de 41 anos bate a cabeça do atleticano em uma lixeira do local.

A viatura da PM passou no local no momento da briga e, com auxílio das câmeras de segurança do hotel, prendeu a dupla tricolor em flagrante. De acordo com a corporação, as imagens comprovam a versão do marido tentando defender sua esposa, enquanto sofria golpes na região do rosto.

A mulher e o homem sofreram escoriações na testa durante as agressões e se encaminharam ao Hospital Odilon Behrens, em São Cristóvão, Belo Horizonte.

Atlético-MG elimina Fluminense

O atual campeão da América ficou pelo caminho desta vez. O Fluminense não resistiu à pressão do Atlético-MG sob seus domínios, perdeu por 2 a 0, e acabou eliminado da Libertadores no tempo regulamentar das quartas de final. Vale destacar que o Tricolor chegou a Belo Horizonte com vantagem no confronto e avançava à semifinal em caso de empate.

Agora, o Fluminense foca toda sua atenção na situação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 18ª colocação do torneio, com 27 pontos de 78 disputados, e briga para não cair. Com objetivo de afastar o fantasma da Série B, o time das Laranjeiras vai a Goiânia para encarar o Atlético-GO, em uma espécie de confronto direto, no domingo (29), às 16h.

