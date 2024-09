Botafogo fatura mais de 12 milhões com vaga na semi da Libertadores

De bolso cheio! O Botafogo garantiu mais de R$ 12 milhões com a vaga para a semifinal na Libertadores. O Alvinegro avançou contra o São Paulo no Morumbis nos pênaltis, na noite de quarta-feira (25), e garantiu uma vaga nesta fase da competição depois de 51 anos.

O Botafogo teve que disputar as fases preliminares da competição. Dessa forma, a equipe é o clube brasileiro que mais faturou nesta edição da competição até o momento: foram 10,34 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 56,6 milhões. Com a vaga na semifinal, a equipe carioca faturou R$ 12,6 milhões.

Vale ressaltar que as premiações aumentam de acordo com o avanço dos clubes. Dessa forma, uma possível vaga na final rende pelo menos mais R$ 38,3 milhões. Caso seja o campeão, o valor que vai ganhar é de mais R$ 23 milhões.

Assim, o Botafogo aguarda quem vai enfrentar na semifinal. Peñarol e Flamengo definem a vaga nesta quinta-feira (26). O clube uruguaio está com a vantagem no placar, pois venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã. A outra semifinal é entre River Plate e Atlético Mineiro, que superaram o Colo-Colo e o Fluminense, respectivamente.

