Fortaleza x Cuiabá: jogo marca duelo de SAFs com projetos econômicos de sucesso

Neste domingo (29), às 16h, o Fortaleza recebe o Cuiabá, na Arena Castelão, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro de dois times que adotaram o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) nos últimos anos e conseguiram maior projeção no cenário nacional, melhorias estruturais e recordes financeiros fora de campo.

Fortaleza

Clube-empresa desde 2023, o Leão do Pici, aliás, já tem registeo ano a ano as maiores receitas de uma equipe nordestina na história. Na última temporada, o clube arrecadou, afinal, R$ 371 milhões, um recorde para o futebol da região, com aumento de 35,9% em relação aos R$ 267 milhões em 2022.

“Desde que assumimos a gestão, o Fortaleza vem continuamente crescendo cada vez mais dentro do cenário do futebol nacional. Podemos atribuir essa evolução aos nossos grandes profissionais, que estão fazendo um trabalho excepcional, desde os funcionários do dia a dia, nossos jogadores, a comissão técnica, até a diretoria, sempre com a torcida nos apoiando. Ser transparentes em relação ao nosso trabalho e manter uma boa organização são outros fatores que auxiliam no fortalecimento como clube, pontuou Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor.

Cuiabá

Já o Cuiabá, primeiro clube a se tornar SAF no Brasil, é outro grande exemplo de gestão profissional, com expressivos resultados financeiros. Em 2023, o Dourado apresentou receita bruta de R$ 168 milhões – um recorde – e se consagrou como o time mais valioso do Mato Grosso.

“Assumimos o comando do Cuiabá em 2009 e a partir desse momento o clube passou a operar como uma empresa. Nosso êxito é fruto dos investimentos que foram realizados desde então, da estrutura que conseguimos estabelecer. Com isso, fomos capazes de acumular grandes resultados, que trazem de volta coisas boas, como poder negociar melhores receitas televisivas. Hoje, somos uma equipe competitiva, e bem estável no futebol brasileiro”, afirma Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Tabela no Brasileirão

O times, aliás, chegam em situações distintas na tabela. O Fortaleza ocupa a terceira colocação e ainda tenta se manter na briga pelo título do Brasileirão. Já o Cuiabá, aliás, está na vice-lanterna e luta desesperadamente contra a zona de rebaixamento.

