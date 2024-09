Internacional x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Vitória se enfrentam neste domingo (29), às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado vem de um empate contra o Bragantino na última rodada e ocupa a 8ª posição, somando 42 pontos. O Vitória, por sua vez, venceu o Juventude por 1 a 0 e está em 16º, com 28 pontos.

Como chega o Internacional

A equipe de Roger Machado está invicta há sete partidas. Nesse período, conquistou vitórias contra Cruzeiro, Juventude, Fortaleza, Cuiabá e São Paulo; e empatou com Cruzeiro e Bragantino.

No entanto, o uruguaio Agustín Rogel sentiu desconforto na coxa direita no último jogo e estará fora da partida. Clayton Sampaio deve ser o substituto.

Além disso, Bruno Tabata iniciou a fase de transição para o campo nos últimos dias, enquanto a equipe viajava para São Paulo. Ele sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e será reavaliado para determinar se poderá participar da partida.

Como chega o Vitória

O time comandado por Thiago Carpini, por fim, reagiu na última rodada e conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. No returno, ademais, o Vitória apresenta a sexta melhor campanha, com 54,17% de aproveitamento — são quatro vitórias, um empate e três derrotas.

O Vitória, afinal, contará com os retornos do goleiro Lucas Arcanjo e do atacante Alerrandro para o confronto contra o Inter. Ambos, em suma, estavam suspensos na partida contra o Juventude e agora voltam a ficar à disposição do técnico.

INTERNACIONAL X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 28ª Rodada

Data e horário: 29/09/2024, às 18h30

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Borré.. Técnico: Roger Machado

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS)

Onde Assistir: Sportv e Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.