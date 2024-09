VAR, expulsão e confusão: Botafogo e Grêmio empatam no Mané Garrincha

Botafogo e Grêmio deixaram escapar pontos no empate sem gols no Mané Garrincha, em Brasília, pela 29ª rodada do Brasileirão. A igualdade no placar levou o Alvinegro carioca de volta à liderança da competição, com 57 pontos – um a mais em relação ao Palmeiras, vice-líder. O Tricolor, por sua vez, 11º colocado, tenta se afastar definitivamente do Z4 e soma 32 pontos.

Primeiro tempo

Grêmio e Botafogo fizeram um primeiro tempo bem parelho, mas com mais apetite gaúcho no saldo total. O Tricolor construiu as duas melhores chances do jogo, ambas com Edenílson, antes dos dez minutos e soube explorar o desajuste do lado esquerdo defensivo carioca. O Alvinegro, em contrapartida, não conseguiu implementar a intensidade de costume e parou na boa organização do adversário em campo.

A importância do jogo para os objetivos dos clubes seria suficiente para deixar o clima quente, mas a intensidade dos primeiros 20 minutos colocou mais lenha na fogueira. Aos 17′, Alexander Barboza e Braithwaite se estranharam com empurrões e causaram um tumulto entre atletas.

Segundo tempo

Teve de tudo no segundo tempo, menos gol – ou pelo menos validado. O Botafogo não conseguiu impor sua intensidade na partida deste sábado (28), mas, mesmo assim, conseguiu retomar o controle sob o adversário na etapa final. O meio de campo alvinegro funcionou melhor com as alterações, e o time teve chance de abrir o placar com Luiz Henrique e Alex Telles. O Grêmio até respondia, mas esbarrava na falta de efetividade no último passe.

De tanto criar, o Botafogo conseguiu balançar as redes aos 40 minutos do segundo tempo, com Bastos. O zagueiro aproveitou a sobra na jogada de Júnior Santos e empurrou a bola para o fundo da rede, mas o VAR apontou irregularidade no lance e anulou o tento na sequência.

O clima da reta final fez jus ao calor de Brasília, no Distrito Federal. Pouco depois do gol anulado do Botafogo, aos 44′, o meia gremista Monsalve recebeu cartão vermelho e causou uma confusão generalizada entre atletas. O tricolor acertou o cotovelo no rosto de Vitinho ao tentar se desvencilhar da marcação alvinegra e deixou os gramados minutos antes do apito final.

BOTAFOGO X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

Data e horário: 28/09/2024, às 21h

Gols: –

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Marçal (Alex Telles, 14’/2ºT); Danilo Barbosa (Allan, 14’/2ºT), Tchê Tchê, Almada (Savarino, 1’/2ºT), Luiz Henrique, Matheus Martins (Igor Jesus, 0’/2ºT) e Tiquinho Soares (Júnior Santos, 31’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi, 35’/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 14’/2ºT), Edenílson (Igor, 35’/2ºT), Braithwaite, Aravena (Nathan Fernandes, 15’/2ºT). Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

Árbitro: Maguielson Lima (DF)

Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Bastos (BOT); Villasanti e Kannemann (GRE)

Cartões Vermelhos: Monsalve (GRE)

